В Уфу прибыла первая сборная команда для участия в Международных детских играх

Posted 8 июля 2019, 05:21
Published 8 июля 2019, 05:21
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
Сегодня ранним утром в уфимском аэропорту приземлился борт с первой командой-участницей 53 летних Международных детских игр (МДИ-2019). Они стартуют в Уфе завтра, 10 июля.
Первой прибыла в Уфу сборная города Кечкемета (Венгрия).
— В следующем году нам самим предстоит принять Международные детские игры, — сообщил руководитель спортивной делегации Кечкемета Золтан Ловас. — Поэтому в Уфу мы приехали в укрупненном составе: чтобы перенять ваш опыт и, конечно, в очередной раз погрузиться в атмосферу этого замечательного праздника спорта. Мы участвуем в Международных детских играх 15 лет, и с тех пор не пропускаем ни одни Игры.
Кроме венгров в Уфу уже прибыли спортсмены из Турции и Швеции.
В летних МДИ-2019 примут участие 1192 спортсмена из 84 городов 29 стран. Они разыграют комплекты медалей в девяти видах спорта: это футбол, пляжный волейбол, баскетбол 3×3, легкая атлетика, плавание, фехтование, дзюдо, греко-римская борьба и скалолазание.
Программу соревнований можно посмотреть здесь. Торжественное открытие МДИ-2019 состоится 10 июля вечером на «Уфа-Арене». Соревнования пройдут с 11 по 13 июля.