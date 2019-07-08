В Башкирии пожарные не смогли вовремя потушить пожар из-за отсутствия дорог

Тем не менее баков в прибывших машинах — 1 т и 2,5 т — не хватило для тушения пожара. В полукилометре от горевшей бани есть озеро, но, поскольку подъезда к нему нет, пожарные были вынуждены поехать к озеру между деревнями Кировское и Пушкинское (около 6 км в одну сторону). Каждая из пожарных машин дважды съездила к этому озеру. В результате баня сгорела полностью.