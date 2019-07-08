Уфимца посадили за покушение на убийство в ходе конфликта «стенка на стенку»

В мае 2018 года две компании молодых людей встретились в районе «Цыганская поляна» в Кировском районе Уфы с целью выяснения отношений в связи со взаимными оскорблениями, высказанными двумя мужчинами в ходе телефонного разговора. Каждый из оппонентов прибыл на встречу со своими знакомыми. Со стороны каждой компании прибыло не менее восьми человек.