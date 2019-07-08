Первый хоспис откроется в Уфе не раньше чем через три года

Posted 8 июля 2019, 12:45
Published 8 июля 2019, 12:45
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
Сегодня, 8 июля, в интервью на радио «Эхо Москвы в Уфе» врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что, по его данным, центр паллиативной помощи (то есть хоспис) может появиться в Уфе не раньше чем через три года.
Он не смог прокомментировать озвученное в соцсетях мнение чиновников о том, что для Башкирии неприемлемо строительство данного медучреждения "как в Казани" (там фонд имени Анжелы Вавиловой при помощи простых жителей республики и меценатов, а также при поддержке Рустама Минниханова построил паллиативный центр на 17 детских и 18 взрослых мест в форме государственно-частного партнерства).
Уточним, что мнение чиновников озвучила руководитель благотворительного фонда «Изгелек» Рауфа Рахимова на своей странице в соцсети. Участок земли под строительство хосписа в Уфе ранее выделили в микрорайоне Зеленая Роща.
Пока все варианты, которые были рассмотрены на заседании рабочей группы, сводятся к строительству платного центра, пребывание в котором пациентам их близким может обойтись в 150 тысяч рублей в месяц. Разумеется, эта цифра нереальна для большинства семей, в которых есть больные, нуждающиеся в паллиативной помощи. По данным фонда «Изгелек», в Башкирии сейчас проживают 12 тысяч взрослых паллиативных больных.
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