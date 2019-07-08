Первый хоспис откроется в Уфе не раньше чем через три года

Пока все варианты, которые были рассмотрены на заседании рабочей группы, сводятся к строительству платного центра, пребывание в котором пациентам их близким может обойтись в 150 тысяч рублей в месяц. Разумеется, эта цифра нереальна для большинства семей, в которых есть больные, нуждающиеся в паллиативной помощи. По данным фонда «Изгелек», в Башкирии сейчас проживают 12 тысяч взрослых паллиативных больных.