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Posted 7 июля 2019, 06:28

Published 7 июля 2019, 06:28

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Уфе ранее судимый бомж украл у автоледи сумку

В Уфе ранее судимый бомж украл у автоледи сумку

7 июля 2019, 06:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Его задержали по горячим следам.

30-летняя уфимка сидела в своем автомобиле, как вдруг ей на капот буквально бросился мужчина, а когда авто остановилось, он открыл пассажирскую дверь, схватил сумку и убежал, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина без определенного места жительства. Мужчина признался, что преступление совершил спонтанно. Похищенную сумку чуть позже нашли неподалеку от места преступления.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело за грабеж. Подозреваемому может грозить до четырёх лет лишения свободы.

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