В Уфе экстренно сел самолет Сургут — Ростов-на-Дону

Posted 7 июля 2019, 09:13
Published 7 июля 2019, 09:13
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
Рейс авиакомпании «Utair» 585 Сургут — Ростов-на-Дону совершил вынужденную посадку в Уфе, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.
Посадка произошла из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Самолет сел в 10:13 местного времени.
Врачи скорой осмотрели пассажира 1947 года рождения и госпитализировали в ГКБ №22.
В момент посадки на борту находилось 104 пассажира. Вскоре пассажиры продолжат путь по маршруту.