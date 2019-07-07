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Posted 7 июля 2019, 09:13

Published 7 июля 2019, 09:13

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Уфе экстренно сел самолет Сургут — Ростов-на-Дону

В Уфе экстренно сел самолет Сургут — Ростов-на-Дону

7 июля 2019, 09:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Посадка произошла из-за ухудшения состояния здоровья пассажира.

Рейс авиакомпании «Utair» 585 Сургут — Ростов-на-Дону совершил вынужденную посадку в Уфе, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

Посадка произошла из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Самолет сел в 10:13 местного времени.

Врачи скорой осмотрели пассажира 1947 года рождения и госпитализировали в ГКБ №22.

В момент посадки на борту находилось 104 пассажира. Вскоре пассажиры продолжат путь по маршруту.

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#Роман Фаткуллин#Общество#Новости
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