В Башкирии появились мошенники, наживающиеся на соцопросах

42-летняя воспользовалась предложением от лжепредставителя одного из ведущих банков страны ответить на несколько вопросов за вознаграждение. Среди вопросов относительно деятельности этого банка было и несколько личных: дата рождения, номер банковской карты, на которую по завершении опроса будут перечислены бонусы в виде денежной суммы и прочие данные.