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Posted 5 июля 2019, 09:12

Published 5 июля 2019, 09:12

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

После скандала: В Уфе работникам скорой помощи пообещали надбавки по зарплате

После скандала: В Уфе работникам скорой помощи пообещали надбавки по зарплате

5 июля 2019, 09:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Также им планируют установить ежемесячные денежные выплаты.

Приказом главврача скорой помощи столицы установлены стимулирующие надбавки: 20% к окладу за непрерывный стаж работы на скорой от 3 до 5 лет, 40% — при стаже 5-7 лет, 65% — свыше 7 лет, сообщили в профсоюзе работников здравоохранения по Башкирии.

Таким образом, если оклад фельдшера составляет 11 тысяч рублей, то максимальная сумма надбавки составит чуть более 7000 рублей.

Работающим на скорой помощи по совместительству на полную ставку будут установлены ежемесячные денежные выплаты: 5000 рублей — врачам, 3500 — фельдшерам и 2500 — медсестрам.

Напомним, совсем недавно, в конце июня, стоял вопрос о сокращении отпуска и зарплаты медработникам. Тогда группа сотрудников выездных бригад скорой помощи составила иск к руководству ГРУЗ «Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф» и ООО «Проектно-внедренческий центр Организации труда и экономического анализа». Они с 2016 года пытались заставить руководство отменить ухудшение условий труда, им снизили класс вредности и уменьшили отпуска.

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