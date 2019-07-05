После скандала: В Уфе работникам скорой помощи пообещали надбавки по зарплате

Напомним, совсем недавно, в конце июня, стоял вопрос о сокращении отпуска и зарплаты медработникам. Тогда группа сотрудников выездных бригад скорой помощи составила иск к руководству ГРУЗ «Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф» и ООО «Проектно-внедренческий центр Организации труда и экономического анализа». Они с 2016 года пытались заставить руководство отменить ухудшение условий труда, им снизили класс вредности и уменьшили отпуска.