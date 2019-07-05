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Posted 5 июля 2019, 11:54

Published 5 июля 2019, 11:54

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

Минэкономразвития упростило работу нотариусам по оформлению наследства

5 июля 2019, 11:54
В пятницу в Российской Федерации вступило в силу распоряжение Минэкономразвития, благодаря которому нотариусы получили право напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя.

Посредничество наследников в данном процессе теперь не нужно. Об этом информирует RNS.

По словам заместителя руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марины Семеновой, нововведение Минэкономразвития позволит нотариусам быстрее получать документы, необходимые для ведения дел по наследству. Речь идет о расширении списка сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН без участия наследников.

Теперь нотариусы могут сами требовать предоставления информации в бумажном или электронном виде. Для этого им понадобиться лишь поставить свою подпись под запросом.

Оформление наследства будет проходить быстрее. Гражданам упростят процедуру получения нотариального удостоверения имущественных прав при оформлении наследства.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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