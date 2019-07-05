Минэкономразвития упростило работу нотариусам по оформлению наследства

Posted 5 июля 2019, 11:54
Published 5 июля 2019, 11:54
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
По словам заместителя руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марины Семеновой, нововведение Минэкономразвития позволит нотариусам быстрее получать документы, необходимые для ведения дел по наследству. Речь идет о расширении списка сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН без участия наследников.
Теперь нотариусы могут сами требовать предоставления информации в бумажном или электронном виде. Для этого им понадобиться лишь поставить свою подпись под запросом.
Оформление наследства будет проходить быстрее. Гражданам упростят процедуру получения нотариального удостоверения имущественных прав при оформлении наследства.