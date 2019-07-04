В Уфе началось строительство хирургического корпуса кардиоцентра стоимостью 6,5 млрд

Posted 4 июля 2019, 09:00
Published 4 июля 2019, 09:00
Modified 17 октября 2022, 20:01
Updated 17 октября 2022, 20:01
В Уфе началось строительство нового здания хирургического корпуса кардиоцентра, сообщает «РБК» со ссылкой на заместителя председателя госкомитета Башкирии по строительству Артема Ковшова.
Подготовительные работы начались сегодня, 4 июля, а завершить строительство планируется через два года.
Подряд на строительство получила уфимская «Фирма СУ-10». Стоимость госконтракта 2,6 млрд рублей.