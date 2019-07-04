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Posted 4 июля 2019, 09:00

Published 4 июля 2019, 09:00

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Уфе началось строительство хирургического корпуса кардиоцентра стоимостью 6,5 млрд

4 июля 2019, 09:00
Источник финансирования — республиканский бюджет.

В Уфе началось строительство нового здания хирургического корпуса кардиоцентра, сообщает «РБК» со ссылкой на заместителя председателя госкомитета Башкирии по строительству Артема Ковшова.

Подготовительные работы начались сегодня, 4 июля, а завершить строительство планируется через два года.

Подряд на строительство получила уфимская «Фирма СУ-10». Стоимость госконтракта 2,6 млрд рублей.

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#Злата Зукович#Город#Новости
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