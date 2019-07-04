Реакция фан-зоны ФК «Уфа» на критику Газизовым болельщиков: «Будьте политкорректны!»

Если следовать вашей логике, то первый пример про мужа и жену должен звучать так: «Вот у тебя есть муж. Ты его любишь, ценишь. Но вдруг где-то рядом (по соседству, на работе) появляется другой мужчина, который родом из твоей родной деревни. Вы вместе ходили в детский сад, в школу, играли на улице. И ты должна прекратить любить и бросить своего мужа и начать любить этого мужчину только потому, что он с твоей малой родины. А иначе тебе должно быть стыдно! Ты что ненормальная?»