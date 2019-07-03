Среди погибших моряков-подводников было два Героя России

Posted 3 июля 2019, 05:53
Published 3 июля 2019, 05:53
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате подлодки во время проведения батиметрических измерений произошло возгорание. Благодаря самоотверженным действиям команды, пожар удалось потушить, при этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата — 14 моряков-подводников. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. Об этом сообщают «Новые известия».
Cогласно сообщению Минобороны, трагедия произошла в Баренцевом море. Расследованием причин пожара занимается главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Следственный комитет России начал проверку по факту гибели моряков.
Для справки
«Лошарик» — российская атомная глубоководная подводная лодка без вооружения. Аппарат был создан в 80-х гг. конструкторами КБ «Малахит», входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.