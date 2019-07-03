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Posted 3 июля 2019, 05:53

Published 3 июля 2019, 05:53

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Среди погибших моряков-подводников было два Героя России

3 июля 2019, 05:53
ЧП произошло на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, также известной как «Лошарик».

1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате подлодки во время проведения батиметрических измерений произошло возгорание. Благодаря самоотверженным действиям команды, пожар удалось потушить, при этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата — 14 моряков-подводников. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. Об этом сообщают «Новые известия».

Cогласно сообщению Минобороны, трагедия произошла в Баренцевом море. Расследованием причин пожара занимается главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Следственный комитет России начал проверку по факту гибели моряков.

Для справки

«Лошарик» — российская атомная глубоководная подводная лодка без вооружения. Аппарат был создан в 80-х гг. конструкторами КБ «Малахит», входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Происшествие с погибшими
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