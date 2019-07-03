Среди погибших моряков-подводников было два Героя России

1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате подлодки во время проведения батиметрических измерений произошло возгорание. Благодаря самоотверженным действиям команды, пожар удалось потушить, при этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата — 14 моряков-подводников. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. Об этом сообщают «Новые известия».