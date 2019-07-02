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Posted 2 июля 2019, 07:50

Published 2 июля 2019, 07:50

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

Прокурором Башкирии уроженец Татарстана Камиль Кашаев не станет

Прокурором Башкирии уроженец Татарстана Камиль Кашаев не станет

2 июля 2019, 07:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Его кандидатуру согласовали в марте текущего года.

В Кремле не согласовали на вакантную должность прокурора Башкирии главу управления гособвинителей Генпрокуратуры России, уроженца Татарстана Камиля Кашаева, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Депутаты Курултая рассмотрели кандидатуру Кашаева в марте 2019 года и согласовали ее на пост прокурора.

Место прокурора республики освободилось в начале июня, когда возглавлявший ведомство с 2013 года Андрей Назаров был переведен в Курганскую область.

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