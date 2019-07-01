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Posted 1 июля 2019, 11:45

Published 1 июля 2019, 11:45

Modified 17 октября 2022, 20:00

Updated 17 октября 2022, 20:00

Лесные пожары в Иркутской области охватили более пяти гектаров

1 июля 2019, 11:45
В Иркутской области пожар охватил примерно 5,2 гектаров леса.

Об этом появилось сообщение на сайте регионального правительства 1 июля, информирует газета «Известия».

Отмечается, что в Усть-Илимском районе зафиксировано семь возгораний, ещё пять - в Чунском, два - в Киренском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах, а также по одному с Катангском, Жигаловском и Тайшетском районах.

За период с 29 по 30 июля четыре пожара было потушено, а шесть - локализовано.

К тушению огня привлекли 153 сотрудников авиапожарной службы, 97 работников лесной охраны, 165 волонтеров, а также 136 единиц техники.

Космический мониторинг показал, что в регионе присутствует еще один пожар площадью 63 гектара.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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