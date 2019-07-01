Лесные пожары в Иркутской области охватили более пяти гектаров

Отмечается, что в Усть-Илимском районе зафиксировано семь возгораний, ещё пять - в Чунском, два - в Киренском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах, а также по одному с Катангском, Жигаловском и Тайшетском районах.