В Уфе в очередной раз перенесли строительство Бельского моста

Posted 28 июня 2019, 12:12
Published 28 июня 2019, 12:12
Modified 17 октября 2022, 19:59
Updated 17 октября 2022, 19:59
Сегодня, 28 июня, в 09:00 должно было начаться строительство Бельского моста, а именно закладка первого камня. Однако мероприятие перенеслось.
Отметим, что это «торжественное событие» переносится уже во второй раз. Впервые строительство моста власти обещали начать в День города 12 июня. По неизвестным причинам перенесли на 28 июня, но и сегодня чуда не произошло.
Журналисты ожидали события с 9 утра, однако около 10:00 пришел один из организаторов, который и сообщил о том, что мероприятие перенесено и ничего не будет.
Напомним, на строительство моста уйдет шесть миллиардов рублей. Работы планировались завершить в 2021 году. Первый этап строительства моста будет создавать челябинская компания «Уралмостострой».