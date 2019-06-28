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Posted 28 июня 2019, 12:12

Published 28 июня 2019, 12:12

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

В Уфе в очередной раз перенесли строительство Бельского моста

В Уфе в очередной раз перенесли строительство Бельского моста

28 июня 2019, 12:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Точная дата начала строительства еще неизвестна.

Сегодня, 28 июня, в 09:00 должно было начаться строительство Бельского моста, а именно закладка первого камня. Однако мероприятие перенеслось.

Отметим, что это «торжественное событие» переносится уже во второй раз. Впервые строительство моста власти обещали начать в День города 12 июня. По неизвестным причинам перенесли на 28 июня, но и сегодня чуда не произошло.

Журналисты ожидали события с 9 утра, однако около 10:00 пришел один из организаторов, который и сообщил о том, что мероприятие перенесено и ничего не будет.

Напомним, на строительство моста уйдет шесть миллиардов рублей. Работы планировались завершить в 2021 году. Первый этап строительства моста будет создавать челябинская компания «Уралмостострой».

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