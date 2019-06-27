В Башкирии в суде начали рассматривать иск к генпрокуратуре и прокуратуре региона

- И генпрокуратура, и прокуратура Башкирии грудью встали на защиту Ю. Арасланова, который, на мой взгляд, полностью провалил работу на порученном ему участке, - считает активист. – Как известно, под стражей находятся первый заместитель прокурора Башкирии, зам.начальника следственного управления, прокурор Советского района Уфы, Учалинский межрайонный прокурор и так далее. Всю надежду на надлежащую оценку его деловой и моральной квалификации я возлагаю на нового прокурора Кашаева, который на заседании Курултая республики заявил, что борьба с коррупцией будет в его деятельности первоочередной.