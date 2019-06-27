В Башкирии в суде начали рассматривать иск к генпрокуратуре и прокуратуре региона

Posted 27 июня 2019, 10:51
Published 27 июня 2019, 10:51
Modified 17 октября 2022, 19:59
Updated 17 октября 2022, 19:59
Общественник, член ОО «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти «Шагит» Ильфир Гареев обратился в суд с административным иском к Генеральной прокуратуре (А. Кузьмин), прокуратуре РБ (А. Назаров) и помощнику прокурора РБ по обеспечению собственной безопасности и физической защиты А. Биккулову. Он просит признать их действия незаконными.
- По роду своей деятельности мне часто приходится иметь дело с жалобами коррупционной направленности, - рассказал Ильфир Гареев. – Ранее я обращался в суд о коррупционных действиях бывшего председателя Верховного суда Башкирии М. Тарасенко, который своими действиями причинил ущерб на сотни миллионов рублей федеральному бюджету, а также насаждал в республике телефонное право.
- Но Михаил Тарасенко остался безнаказанным и благополучно уехал из республики со своим окружением, - продолжил правозащитник. – В этом ему помогли подчиненные ему судьи, которые вынесли нужные ему решения. Не случайно, что теперь разные инстанции разделены по различными субъектам России. Может, это поможет немного снизить уровень коррупции.
- В этот раз меня возмутило то, что жалобу на сомнительные действия коррупционного ряда старшего помощника прокурора РБ по собственной безопасности Ю. Арасланова в генпрокуратуру проверил его непосредственный подчиненный А. Биккулов, - сказал Ильфир Гареев.
- И генпрокуратура, и прокуратура Башкирии грудью встали на защиту Ю. Арасланова, который, на мой взгляд, полностью провалил работу на порученном ему участке, - считает активист. – Как известно, под стражей находятся первый заместитель прокурора Башкирии, зам.начальника следственного управления, прокурор Советского района Уфы, Учалинский межрайонный прокурор и так далее. Всю надежду на надлежащую оценку его деловой и моральной квалификации я возлагаю на нового прокурора Кашаева, который на заседании Курултая республики заявил, что борьба с коррупцией будет в его деятельности первоочередной.
Слушание дела назначено на 4 июля.