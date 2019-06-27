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Posted 27 июня 2019, 04:54

Published 27 июня 2019, 04:54

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

Билеты «Аэрофлота» из России в Грузию с вылетом до конца года купили 36 тысяч человек

Билеты «Аэрофлота» из России в Грузию с вылетом до конца года купили 36 тысяч человек

27 июня 2019, 04:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С 8 июля приостанавливается авиасообщение между Россией и Грузией.

Всем купившим билеты на даты, следующие за этим числом, предложено оформить возврат. За билеты с вылетом из Грузии до 8 июля деньги вернут в соответствии с тарифом, а в случае вылета 8 июля — в полном объеме.

При этом грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines пока не отменили полеты из России в Грузию и продолжают рейсы по прежнему графику, поскольку указ Владимира Путина касается только российских авиалиний. По данным Ростуризма, сейчас на территории Грузии находятся около 1,5 тыс. российских туристов. Информация о числе туристов, отдыхающих самостоятельно, уточняется.

Подробнее об этом можно прочитать в материале «Новых известий».

Напомним, авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается в связи с беспорядками в Грузии 20–21 июня. Как сообщает РИА «Новости», митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, но спецназ разогнал митинг. Пострадало 240 человек, более 300 были задержаны.

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#Андрей Королев#В мире#Новости#Туризм
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