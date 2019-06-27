Билеты «Аэрофлота» из России в Грузию с вылетом до конца года купили 36 тысяч человек

При этом грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines пока не отменили полеты из России в Грузию и продолжают рейсы по прежнему графику, поскольку указ Владимира Путина касается только российских авиалиний. По данным Ростуризма, сейчас на территории Грузии находятся около 1,5 тыс. российских туристов. Информация о числе туристов, отдыхающих самостоятельно, уточняется.