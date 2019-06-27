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Posted 27 июня 2019, 09:18

Published 27 июня 2019, 09:18

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

Башкирия стала лидером в стране по числу жалоб на медицинские услуги по ОМС

Башкирия стала лидером в стране по числу жалоб на медицинские услуги по ОМС

27 июня 2019, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Республика опередила даже Москву и Татарстан.

Башкирия заняла первое место в России по количеству обращений пациентов, связанных с оказанием услуг поликлиник и больниц по обязательному медстрахованию (ОМС), сообщает портал Vademecum.

Из Башкирии в прошлом году и первой половине 2019 года к страховым представителям поступило 1206 обращений. На втором месте по числу жалоб — Москва с 1090 обращениями и на третьем Татарстан с 700 обращениями.

В 2018 году большинство жалоб было связано с работой медицинских учреждений, а в 2019 году пациенты чаще всего стали обращаться за консультациями.

Ранее мы подробно писали о наиболее распространенных жалобах на медицину в Башкирии и медобслуживание.

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