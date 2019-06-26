В Башкирии спустя 16 лет работы закрылась газета «Стерлитамак-Неделя»

«Дорогие читатели, сейчас вы держите в руках последний номер газеты „Стерлитамак-неделя“. Мы не могли уйти по-английски, не попрощавшись с вами, с нашими любимыми, самыми лучшими читателями», — попрощалась с читателями редакция.