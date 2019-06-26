mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2019, 10:56

Published 26 июня 2019, 10:56

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

В Башкирии спустя 16 лет работы закрылась газета «Стерлитамак-Неделя»

26 июня 2019, 10:56
Об этом сообщили журналисты издания.

Сегодня, 26 июня, вышел последний номер газеты «Стерлитамак-неделя». Газета существовала 16 лет.

«Дорогие читатели, сейчас вы держите в руках последний номер газеты „Стерлитамак-неделя“. Мы не могли уйти по-английски, не попрощавшись с вами, с нашими любимыми, самыми лучшими читателями», — попрощалась с читателями редакция.

Также сотрудники газеты поблагодарили своих читателей за доверие, пожелания, подарки и конструктивную критику.

Как стало известно Медиакорсети, учредитель газеты Александр Руденко решил с 1 июля закрыть этот коммерческий проект.

Материалы по теме
В Уфе журналисты устроили пикет в поддержку задержанного коллеги Ивана Голунова«Нет заказухе»: в Уфе второй раз вышли на пикеты в связи с делом журналиста ГолуноваВ Башкирии Роспотребнадзор и журналистов не пускали в лагерь
#Надежда Валитова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика