В Башкирии спустя 16 лет работы закрылась газета «Стерлитамак-Неделя»

Posted 26 июня 2019, 10:56
Published 26 июня 2019, 10:56
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
Сегодня, 26 июня, вышел последний номер газеты «Стерлитамак-неделя». Газета существовала 16 лет.
«Дорогие читатели, сейчас вы держите в руках последний номер газеты „Стерлитамак-неделя“. Мы не могли уйти по-английски, не попрощавшись с вами, с нашими любимыми, самыми лучшими читателями», — попрощалась с читателями редакция.
Также сотрудники газеты поблагодарили своих читателей за доверие, пожелания, подарки и конструктивную критику.
Как стало известно Медиакорсети, учредитель газеты Александр Руденко решил с 1 июля закрыть этот коммерческий проект.