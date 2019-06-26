День Молодежи в Башкирии обещают провести без алкоголя

Несмотря на то, что с этого года продавать алкоголь нельзя также в День знаний, в дни последних звонков и сабантуев, в минувшие праздники уже были зафиксированы нарушения. В частности, по словам руководителя Госкомитета РБ по торговле Гузэль Асыловой, в дни последнего звонка, 23 и 25 мая, в 73 магазинах Башкирии продали 923 бутылки алкоголя, при этом большая часть (769 бутылки) была реализована 23 мая, в день выпуска девятиклассников.