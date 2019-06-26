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Posted 26 июня 2019, 12:44

Published 26 июня 2019, 12:44

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

День Молодежи в Башкирии обещают провести без алкоголя

День Молодежи в Башкирии обещают провести без алкоголя

26 июня 2019, 12:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Нарушения обновленного законодательства говорят о том, что жители Башкирии проводить праздники без алкоголя не готовы.

Согласно новым поправкам к законодательству, принятым в мае текущего года, 27 июня, в День молодежи, в магазинах Башкирии будет запрещена продажа алкоголя. За нарушение запрета предусмотрены штраф юридическим лицам до 100-300 тыс. руб., должностным лицам — до 40 тыс. руб. Контроль осуществляется Госкомитетом РБ по торговле с помощью системы ЕГАИС, которая фиксирует факт продажи алкоголя, также рейды проводят члены Госкомитета и общественные активисты.

Несмотря на то, что с этого года продавать алкоголь нельзя также в День знаний, в дни последних звонков и сабантуев, в минувшие праздники уже были зафиксированы нарушения. В частности, по словам руководителя Госкомитета РБ по торговле Гузэль Асыловой, в дни последнего звонка, 23 и 25 мая, в 73 магазинах Башкирии продали 923 бутылки алкоголя, при этом большая часть (769 бутылки) была реализована 23 мая, в день выпуска девятиклассников.

12 июня во время сабантуя в Уфе в десяти магазинах было продано 114 бутылок алкоголя. 15 июня — в этот день народный праздник отмечали в большинстве районов республики — алкоголь продавали в магазинах Краснокамского, Мишкинского, Дуванского, Мечетлинского и Белорецкого районов.

Отметим, что продажа алкоголя в указанные дни разрешена в том случае, если продукция реализуется рознично при оказании услуг общественного питания. Покупать алкоголь на вынос таким образом также запрещено.

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