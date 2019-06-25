В Башкирии трое подростков в детском лагере изнасиловали 13-летнюю девочку

Примечательно, что проверка выяснила, что сотрудники лагеря привлекли 26 школьников для выполнения общественных работ по благоустройству территории перед открытием сезона, пообещав позднее принять их на работу уже на платной основе. При этом с ребятами не оформляли никаких трудовых договоров и не проводили инструктажа по технике безопасности.