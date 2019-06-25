В Башкирии трое подростков в детском лагере изнасиловали 13-летнюю девочку

Posted 25 июня 2019, 13:57
Published 25 июня 2019, 13:57
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
По данному факту в отношении двух подростков 14 и 16 лет возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
Вечером 23 июня в Салавате 13-летняя девочка подверглась нападению со стороны троих подростков, которые надругались над ней. Впоследствии мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы.
Сейчас c подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных причин и условий, способствовавших произошедшему, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, 3 июня на 15-летнего Максима Маркова упал металлический флагшток, установленный на территории детского лагеря «Чайка» в Бирском районе. В тот момент восьмиклассник вместе с друзьями натягивали волейбольную сетку. Предположительно кто-то нечаянно задел флагшток и тот свалился на подростка. Максим получил настолько серьезную черепно-мозговую травму, что скончался на месте происшествия. По факту смерти мальчика было возбуждено уголовное дело.
Примечательно, что проверка выяснила, что сотрудники лагеря привлекли 26 школьников для выполнения общественных работ по благоустройству территории перед открытием сезона, пообещав позднее принять их на работу уже на платной основе. При этом с ребятами не оформляли никаких трудовых договоров и не проводили инструктажа по технике безопасности.