В Башкирии появятся 35 больших и 42 средних городских автобуса

Также госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству 18 июля отберет поставщика 42-х низкопольных городских автобусов средней вместимости с местами для инвалидных колясок. Цена контракта составляет 152,77 миллиона рублей. Первую партию должны будут поставить в течение десяти дней, а вторую в течение 14-ти. Автобусы должны быть относительно новые – не ранее 2019 года, иметь 17 посадочных мест и вместимость не менее 52 пассажиров.