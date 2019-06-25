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Posted 25 июня 2019, 11:20

Published 25 июня 2019, 11:20

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Башкирии появятся 35 больших и 42 средних городских автобуса

В Башкирии появятся 35 больших и 42 средних городских автобуса

25 июня 2019, 11:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Уфалогия: Транспорт
15 июля пройдет аукцион на поставку 35 городских автобусов большой вместимости, 18 июля – на поставку 42 автобусов средней вместимости, сообщается на сайте госзакупок.

Контракт на покупку больших автобусов обойдется в 286,23 миллиона рублей. Автобусы должны будут поставить в течение 100 дней. Гарантия должна составлять не менее одного года или 100 тысяч километров пробега.

Также госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству 18 июля отберет поставщика 42-х низкопольных городских автобусов средней вместимости с местами для инвалидных колясок. Цена контракта составляет 152,77 миллиона рублей. Первую партию должны будут поставить в течение десяти дней, а вторую в течение 14-ти. Автобусы должны быть относительно новые – не ранее 2019 года, иметь 17 посадочных мест и вместимость не менее 52 пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что до апреля 2020 года власти республики закупят 589 новых автобусов.

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#Злата Зукович#Город#Уфалогия: Транспорт#Новости#Государственные закупки#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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