В Башкирии появятся 35 больших и 42 средних городских автобуса

Posted 25 июня 2019, 11:20
Published 25 июня 2019, 11:20
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
Контракт на покупку больших автобусов обойдется в 286,23 миллиона рублей. Автобусы должны будут поставить в течение 100 дней. Гарантия должна составлять не менее одного года или 100 тысяч километров пробега.
Также госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству 18 июля отберет поставщика 42-х низкопольных городских автобусов средней вместимости с местами для инвалидных колясок. Цена контракта составляет 152,77 миллиона рублей. Первую партию должны будут поставить в течение десяти дней, а вторую в течение 14-ти. Автобусы должны быть относительно новые – не ранее 2019 года, иметь 17 посадочных мест и вместимость не менее 52 пассажиров.
Напомним, ранее сообщалось о том, что до апреля 2020 года власти республики закупят 589 новых автобусов.