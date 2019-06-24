Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в Курбан-байрам

Напомним, что еще в прошлом году определились с единой площадкой для проведения религиозных обрядов во время празднования священного мусульманского праздника Курбан-байрам. Располагаться она будет перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе Уфы, близ поселка Зинино. Решение принято в связи с обращением Управления ветеринарии республики.