Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в Курбан-байрам

Posted 24 июня 2019, 05:27
Published 24 июня 2019, 05:27
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
12 августа жителе республики ждет дополнительный выходной в честь празднования одного из главных праздников мусульман - Курбан-байрама. Его отмечают спустя 70 дней со дня празднования Ураза-байрам.
Так как выходной выпадает на воскресенье, официально нерабочий день выпадает на понедельник, 12 августа.
Напомним, что еще в прошлом году определились с единой площадкой для проведения религиозных обрядов во время празднования священного мусульманского праздника Курбан-байрам. Располагаться она будет перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе Уфы, близ поселка Зинино. Решение принято в связи с обращением Управления ветеринарии республики.