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Posted 24 июня 2019, 05:27

Published 24 июня 2019, 05:27

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в Курбан-байрам

24 июня 2019, 05:27
В этом году ближайшие дополнительные выходные ожидаются в День республики (11 октября, пятница) и День народного единства (со 2 по 4 ноября).

12 августа жителе республики ждет дополнительный выходной в честь празднования одного из главных праздников мусульман - Курбан-байрама. Его отмечают спустя 70 дней со дня празднования Ураза-байрам.

Так как выходной выпадает на воскресенье, официально нерабочий день выпадает на понедельник, 12 августа.

Напомним, что еще в прошлом году определились с единой площадкой для проведения религиозных обрядов во время празднования священного мусульманского праздника Курбан-байрам. Располагаться она будет перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе Уфы, близ поселка Зинино. Решение принято в связи с обращением Управления ветеринарии республики.

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