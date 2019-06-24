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Posted 24 июня 2019, 13:39

Published 24 июня 2019, 13:39

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Уфе на бывшую заведующую детсадом завели 13 уголовных дел

24 июня 2019, 13:39
Она подозревается в сборе части премий со своих сотрудников, сообщили в следкоме.

На 43-летнюю заведующую одного из муниципальных детсадов Калининского района Уфы завели сразу 13 уголовных дел по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, женщина с ноября 2017 по декабрь 2018 года организовала начисление подчиненным работникам стимулирующих выплат, после чего требовала от них передачи ей части законно полученных премий.

Работники под страхом увольнения соглашались и передавали требуемые суммы. Так заведующей удалось получить более 425 тысяч рублей. Деньги она тратила по своему усмотрению.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные сбор и анализ доказательной базы по каждому эпизоду преступной деятельности бывшей заведующей, - сообщили в следкоме.

#Происшествия#Новости#Новости Башкирии#Новости Уфы#Следком Башкортостана
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