В Уфе на бывшую заведующую детсадом завели 13 уголовных дел

На 43-летнюю заведующую одного из муниципальных детсадов Калининского района Уфы завели сразу 13 уголовных дел по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, женщина с ноября 2017 по декабрь 2018 года организовала начисление подчиненным работникам стимулирующих выплат, после чего требовала от них передачи ей части законно полученных премий.