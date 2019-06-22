Власти Башкирии и Андрей Козицин заключили соглашение о строительстве рудника

Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год, второй очереди - в 2032 году. - Это знаковое событие для Сибая, несколько десятков миллиардов инвестиций и порядка 1600 рабочих мест, - сказал глава администрации Сибая Рустем Афзалов.