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Posted 22 июня 2019, 13:44

Published 22 июня 2019, 13:44

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Власти Башкирии и Андрей Козицин заключили соглашение о строительстве рудника

22 июня 2019, 13:44
УГМК построит подземный рудник в Хайбуллинском районе Башкирии.

Правительство Башкирии и ООО «УГМК-холдинг» 22 июня на первом всероссийском инвестиционном сабантуе в Сибае заключили соглашение о намерениях, касающееся реализации инвестпроекта по строительству подземного рудника с инфраструктурой и отработки запасов Подольского медно-цинкового месторождения.

Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год, второй очереди - в 2032 году. - Это знаковое событие для Сибая, несколько десятков миллиардов инвестиций и порядка 1600 рабочих мест, - сказал глава администрации Сибая Рустем Афзалов.

В числе приоритетных направлений для сотрудничества — реализация инвестпроекта, создание новых рабочих мест, развития социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры Хайбуллинского района республики.

П

#Лилия Клюковская#Политика#Новости#Новости Башкирии#Сибай#УГМК-Холдинг
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