Стивен Сигал после кумыса в Сибае заговорил по-башкирски

Posted 22 июня 2019, 15:30
Published 22 июня 2019, 15:30
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
В Башкирию он прибыл вместе с супругой.
На улицах продюсера и киноактера окружили толпы поклонников. Он сказал на башкирском "спасибо" после вручения его супруге Эрдэнэтуяа Бацук деревянной шкатулки, а ему самодельного подсолнечного масла.
Возможно, что завтра в рамках сабантуя "Зауралье-2019" он примет участие в борьбе куреш и посетит другие народные гуляния.
Напомним, что Стивен Сигал, получивший в 2016 году гражданство РФ, назначен специальным представителем МИД по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере.