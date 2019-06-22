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Posted 22 июня 2019, 15:30

Published 22 июня 2019, 15:30

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Стивен Сигал после кумыса в Сибае заговорил по-башкирски

22 июня 2019, 15:30
Американский актер и мастер японского боевого искусства айкидо, прилетев в Сибай на инвестфорум, танцевал народный танец, пробовал колбасу и кумыс, несмотря на поддержку вегетарианства.

В Башкирию он прибыл вместе с супругой.

На улицах продюсера и киноактера окружили толпы поклонников. Он сказал на башкирском "спасибо" после вручения его супруге Эрдэнэтуяа Бацук деревянной шкатулки, а ему самодельного подсолнечного масла.

Возможно, что завтра в рамках сабантуя "Зауралье-2019" он примет участие в борьбе куреш и посетит другие народные гуляния.

Напомним, что Стивен Сигал, получивший в 2016 году гражданство РФ, назначен специальным представителем МИД по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере.

#Общество#Новости#Новости Башкирии
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