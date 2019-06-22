Стамбул: второе иностранное представительство Башкирии

Posted 22 июня 2019, 13:31
Published 22 июня 2019, 13:31
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
На пленарном заседании первого российского инвестсабантуя в Сибае, отвечая на вопрос гостя из Турции о перспективах сотрудничества с этой страной, Радий Хабиров сказал, что сейчас идет работа по открытию представительства республики в Стамбуле.
— Первое мы открыли в Вене, — сказал он. — Второе мы откроем в Стамбуле в августе. Потом организуем ряд бизнес-миссий из Уфы в Стамбул и обратно.