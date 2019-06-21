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Posted 21 июня 2019, 11:43

Published 21 июня 2019, 11:43

Modified 17 октября 2022, 19:55

Updated 17 октября 2022, 19:55

В общежитии в Башкирии обнаружили бездыханное тело младенца

В общежитии в Башкирии обнаружили бездыханное тело младенца

21 июня 2019, 11:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следов насильственной смерти у ребенка не обнаружено.

Труп маленького ребенка полиция обнаружила в одном из общежитий города Белебея еще 13 июня, около восьми часов вечера.

Общежитие находится на улице Красной, труп ребенка был найден в квартире на третьем этаже. Девочке было всего четыре месяца.

“КП-Уфа” со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах рассказал, что на теле малыша не было видимых следов насилия. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти младенца.

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#Происшествия#Новости
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