В этом году в Башкирии появятся пять базовых школ Российской академии наук

Как сообщает Министерство образования республики, проект планирует создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий. В рамках проекта предполагается организация сотрудничества школ с региональными научными центрами и представительствами РАН, ведущими научными институтами и вузами.