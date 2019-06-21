В этом году в Башкирии появятся пять базовых школ Российской академии наук

Posted 21 июня 2019, 03:15
Published 21 июня 2019, 03:15
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
Как сообщает Министерство образования республики, проект планирует создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий. В рамках проекта предполагается организация сотрудничества школ с региональными научными центрами и представительствами РАН, ведущими научными институтами и вузами.
В проекте участвуют 108 школ из 32 субъектов России. В перечень, сформированный РАН, вошли пять школ из Башкирии. Из Уфы - гимназия №64, инженерный лицей №83 им. Пинского и физико-математический лицей №93, а также гимназия № 1 (Стерлитамак) и лицей № 1 (Нефтекамск).
Куратором проекта в регионе выступает Министерство образования РБ. Региональным научным центром, оказывающим поддержку школам с новым статусом, стал Уфимский федеральный исследовательский центр РАН.