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Posted 21 июня 2019, 03:15

Published 21 июня 2019, 03:15

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В Башкирии в несколько раз увеличилось количество «стобалльников» по ЕГЭ

В Башкирии в несколько раз увеличилось количество «стобалльников» по ЕГЭ

21 июня 2019, 03:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В этом году выпускников, сдавших экзамен на высший балл, в Башкирии больше, чем в прошлом году. Пока исключением стал только русский язык.

ЕГЭ по физике в Башкирии сдавали 4682 человек, 25 из них набрали максимальное количество баллов (в прошлом году — 3).

Профильную математику на 100 баллов из 11083 выпускников сдали 18 (в прошлом году — 3): 11 из Уфы, 2 из Стерлитамака, 3 из Октябрьского, 2 из Нефтекамска. Согласно данным Рособрнадзора, в целом по России средний балл по математике в этом году гораздо выше, чем в прошлом.

При этом, как сообщает Башинформ, трое выпускников из Уфы и Нефтекамска получили 100 баллов и по физике, и по профильной математике. Это Эдуард Владимиров из башкирской гимназии (Нефтекамск), Роман Злобин из лицея № 153 (Уфа) и Маргарита Сагитова из инженерного лицея № 83 имени М. С. Пинского УГНТУ (Уфа).

ЕГЭ по химии сдавали 3592 человек, наивысший балл набрали 29 человек (в прошлом году — 6). Из них 10 — выпускники уфимских школ, по 2 — из Стерлитамака, Кармаскалинского и Буздякского районов, по 1 — из Салавата, Бирска, Октябрьского, Янаула, Дюртюлей, Благовещенска, а также Белебеевского, Чишминского, Альшеевского, Аургазинского, Мелеузовского, Учалинского, Мишкинского районов.

В ЕГЭ по русскому языку (сдавали 18197 человек) «стобалльников» меньше — в этом году их 6. В прошлом году на высший балл этот предмет сдали 25 человек.

Историю сдавали 2103 выпускников, 100 баллов набрали 5 учеников — из Уфы, Агидели, Нефтекамска, а также из Белебеевского и Мелеузовского районов (в прошлом году — 3).

Географию писали 521 человек, из них 3 получили сто баллов — из школ Стерлитамака, Салавата и Абзелиловского района (в прошлом году — 2).

Литературу сдавали 798 выпускников, из них высший балл получили двое — из Уфы и Октябрьского (в прошлом году — 1).

Напомним, ЕГЭ в России стартовал 27 мая и продлится до 1 июля. На участие в ЕГЭ-2019 подали заявление более 779 тыс. человек. Самым популярным экзаменом по выбору в этом году стало обществознание. В основном периоде ЕГЭ принимают участие 19787 выпускников школ Башкирии.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#ЕГЭ#Высшее образование#Результаты ЕГЭ
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