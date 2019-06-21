В Башкирии в несколько раз увеличилось количество «стобалльников» по ЕГЭ

Профильную математику на 100 баллов из 11083 выпускников сдали 18 (в прошлом году — 3): 11 из Уфы, 2 из Стерлитамака, 3 из Октябрьского, 2 из Нефтекамска. Согласно данным Рособрнадзора, в целом по России средний балл по математике в этом году гораздо выше, чем в прошлом.