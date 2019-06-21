Партия социальной защиты выдвинула на пост главы Башкирии Алексея Молокина

- У нас были договорённости с Рамилей Саитовой, но в день проведения общего собрания, она сообщила нам, что дала согласие еще одному региональному отделению, и что если мы выдвинем другого кандидата , она все равно будет благодарна за оказанное предложение. Поскольку ранее Совет принял решение об участии в выборах, и было подано уведомление в ЦИК, общее собрание пришло к выводу, что должен выдвигаться руководитель отделения, на мой взгляд, собрание приняло правильное решение, - добавил он.