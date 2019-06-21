Партия социальной защиты выдвинула на пост главы Башкирии Алексея Молокина

Posted 21 июня 2019, 05:56
Published 21 июня 2019, 05:56
Modified 17 октября 2022, 19:55
Updated 17 октября 2022, 19:55
Вчера, 20 июня, в ЦИК Башкирии поступили документы кандидата на должность Главы Республики Башкортостан Алексея Молокина, сообщается на сайте ЦИК РБ.
Алексей Молокин представил документы лично. Ему 33 года, он уфимец, является председателем Совета Башкирского регионального отделения партии социальной защиты.
Выдвижение состоялось 19 июня. Ранее на сайте реготделения партии соцзащиты анонсировалось, что партия выдвинет Рамилю Саитову. Но она выдвинулась от другой партии, Российской социалистической партии.
- Мой лозунг «Мы должны построить справедливое общество, где каждый будет иметь, равное место за общим столом», именно с таких слов начинается конституция Исландии, - рассказал Медиакорсети Алексей Молокин. -На мой взгляд сегодня для Республики нужен скачок, и за пример мы можем взять Исландию, как в общественно политическом так технологическом плане. И для этого нужен современный и смелый человек как Илон Маск.
- У нас были договорённости с Рамилей Саитовой, но в день проведения общего собрания, она сообщила нам, что дала согласие еще одному региональному отделению, и что если мы выдвинем другого кандидата , она все равно будет благодарна за оказанное предложение. Поскольку ранее Совет принял решение об участии в выборах, и было подано уведомление в ЦИК, общее собрание пришло к выводу, что должен выдвигаться руководитель отделения, на мой взгляд, собрание приняло правильное решение, - добавил он.
Теперь на пост главы Башкирии выдвинуты 11 человек. Это Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Радий Хабиров (Единая Россия), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Сания Тимасова (Зеленые), Зульфия Гайсина (Яблоко), Рафис Кадыров (Патриоты России), Алексей Молокин (Партия социальной защиты) и Рамиля Саитова (Российская социалистическая партия), Владимир Барабаш (Гражданская сила).