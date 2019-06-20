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Posted 20 июня 2019, 09:07

Published 20 июня 2019, 09:07

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Жительница Уфы: Дворик наш вполне опрятный, если мусор класть аккуратно

20 июня 2019, 09:07
Сюжет
Мусорная реформа
14:08. Светлана Закиева — участница проекта Медиакорсети «Уфалогия» рассказала о своем дворе и соседях.

«Я проживаю в доме 13 по улице Кадомцевых (Советский район Уфы). Наш двор довольно чистый, опрятный.

К Управляющей компании претензий нет, с раннего утра дворники подметают тротуары. Единственный минус — перенакопление мусора на контейнерной площадке. В этом вина не только регионального оператора, а самих граждан. К сожалению, жители складируют мусор, не относящийся к твердо-коммунальным отходам, рядом с контейнерной площадкой и создается не благоприятная картина.

Еще замечаю, что центральные улицы города убирают лучше, чем окраины. На тротуаре по улице Братьев Кадомцевых очень часто лежит мусор. В этом тоже виноваты не дворники, а сами жители, которые не могут донести мусор до урны.

Думаю, чтобы наш город был чистым и благоустроенным в первую очередь нужно развивать экологическую культуру населения», — считает Светлана Закиева.

#Общество#Мусорная реформа#Новости#Новости Уфы
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