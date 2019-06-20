Жительница Уфы: Дворик наш вполне опрятный, если мусор класть аккуратно

Posted 20 июня 2019, 09:07
Published 20 июня 2019, 09:07
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
«Я проживаю в доме 13 по улице Кадомцевых (Советский район Уфы). Наш двор довольно чистый, опрятный.
К Управляющей компании претензий нет, с раннего утра дворники подметают тротуары. Единственный минус — перенакопление мусора на контейнерной площадке. В этом вина не только регионального оператора, а самих граждан. К сожалению, жители складируют мусор, не относящийся к твердо-коммунальным отходам, рядом с контейнерной площадкой и создается не благоприятная картина.
Еще замечаю, что центральные улицы города убирают лучше, чем окраины. На тротуаре по улице Братьев Кадомцевых очень часто лежит мусор. В этом тоже виноваты не дворники, а сами жители, которые не могут донести мусор до урны.
Думаю, чтобы наш город был чистым и благоустроенным в первую очередь нужно развивать экологическую культуру населения», — считает Светлана Закиева.