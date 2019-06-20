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Posted 20 июня 2019, 15:06

Published 20 июня 2019, 15:06

Modified 17 октября 2022, 19:54

Updated 17 октября 2022, 19:54

Уфимка из Инорса: Даже немного стыдно, что в нашем дворе все чисто и благополучно

20 июня 2019, 15:06
20.00 – улица Ферина, 14.

Возле нашего дома и в нашем дворе, по улице Ферина, 14 (микрорайон Инорс) сложилась вполне благоприятная ситуация.

На фоне множества жалоб на проблемы с мусорной реформой, мне даже стало как-то неудобно и стыдно за то, что у нас нет никаких нареканий на эту тему.

Итак, у нас вполне чисто. Мусор исправно вывозят.

А это до нас дом и мусор.ящик к этому дому.

Есть одна проблема – крыша, которая протекает, за ней вообще не смотрят, каждый год обещают провести капремонт

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#Город#Новости#Благоустройство
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