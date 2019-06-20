Уфимка из Инорса: Даже немного стыдно, что в нашем дворе все чисто и благополучно

Posted 20 июня 2019, 15:06
Published 20 июня 2019, 15:06
Modified 17 октября 2022, 19:54
Updated 17 октября 2022, 19:54
Возле нашего дома и в нашем дворе, по улице Ферина, 14 (микрорайон Инорс) сложилась вполне благоприятная ситуация.
На фоне множества жалоб на проблемы с мусорной реформой, мне даже стало как-то неудобно и стыдно за то, что у нас нет никаких нареканий на эту тему.
Итак, у нас вполне чисто. Мусор исправно вывозят.
А это до нас дом и мусор.ящик к этому дому.
Есть одна проблема – крыша, которая протекает, за ней вообще не смотрят, каждый год обещают провести капремонт