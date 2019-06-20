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Предприниматель Игнат Силкин: Уфу можно ставить в пример, очень чистый город

20 июня 2019, 10:48
Фото: Instagram
15:45 Петрозаводск.

Своим мнением о том, насколько чисто в Уфе, поделился предприниматель, директор по развитию федеральной розничной сети Игнат Силкин:

- В Уфе сразу обратил внимание на ухоженность улиц, парков, фасадов домов, дворов. Исторический центр, как на картинке, а если отъехать подальше, то видел отношение самих жителей к поддержанию чистоты. В отличие от многих городов, где население считает уборку дворов и улиц обязанностью муниципалитета - здесь сложилось впечатление, что мусорить просто не принято. Очень чистый и аккуратный город, который смело можно ставить в пример большей части российских городов.

Предприниматель побывал в Уфе на прошлой неделе, а поделился своим мнением сегодня.

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