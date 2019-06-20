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Posted 20 июня 2019, 07:02

Published 20 июня 2019, 07:02

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

Откуда берется грязь и пыль во дворах Уфы: рейд по газонам, дворам и парковкам

20 июня 2019, 07:02
11.50 Вологодская, 78.

Когда я начал расспрашивать мастера ЖЭУ, откуда в городе столько пыли и грязи, ответ был однозначен.

В первую очередь от машин. И если с проспектом все понятно, поток автотранспорта неизбежно поднимает в воздух все с полотна дороги то, что происходит со дворами, он мне посоветовал посмотреть на примере домов по Вологодской, куда я и оправился.

Выяснилось что там в соседних дворах другая ситуация. Если возле дома 78 новый асфальт и все чистенько, то возле 76-го картина выглядит иначе. Как сказал заместитель начальника УЖХ дворнику, первый двор как "премия", он с удовольствием его убирает и видит результат своего труда. А вот в другом получается "мартышкин" труд по пересыпанию пыли и камней из ямы в яму. Плюс полный двор припаркованных на газонах машин, которые добавляют грязь с колес на проезды и дальше несут на дороги и по всему городу.

На вопрос в чем проблема сделать таким же соседний двор, начальник ЖЭУ сказал, что жильцы дома #76 никак не договорятся на общем собрании о ремонте двора, при том, что доплата с жильцов за ремонт была сокращена с 5% до 1%.

Есть, конечно, отдельные сознательные жильцы, которые свои парковочные места отсыпали щебнем, что уже хотя бы избавит дороги от грязи на колесах.

Ну и напоследок я спросил заместителя начальника Оджоникидзевского УЖХ что кроме самосознания жителей поможет сделать дворы чистыми. Спецтехника со встроенным пылесосом, какие есть у дорожников. Небольшие грузовички - они способны не просто смахнуть пыль, но и забрать ее с собой из нескольких дворов за одно утро, что облегчит работу дворников и даст им больше времени на облагораживание территории. Но даже это спецтехника будет беспомощна с ситуацией во дворе 76-го дома, ни о какой чистоте невозможно говорить, пока не будет заменён асфальт и не перестанут парковать машины на газонах.

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