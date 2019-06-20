Откуда берется грязь и пыль во дворах Уфы: рейд по газонам, дворам и парковкам

Ну и напоследок я спросил заместителя начальника Оджоникидзевского УЖХ что кроме самосознания жителей поможет сделать дворы чистыми. Спецтехника со встроенным пылесосом, какие есть у дорожников. Небольшие грузовички - они способны не просто смахнуть пыль, но и забрать ее с собой из нескольких дворов за одно утро, что облегчит работу дворников и даст им больше времени на облагораживание территории. Но даже это спецтехника будет беспомощна с ситуацией во дворе 76-го дома, ни о какой чистоте невозможно говорить, пока не будет заменён асфальт и не перестанут парковать машины на газонах.