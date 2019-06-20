mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня 2019, 15:52

Published 20 июня 2019, 15:52

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Изображение материала

На контрасте: Уфимец обнаружил свалку между мусоросортировкой и горнолыжной станцией

20 июня 2019, 15:52
Фото: Владимир Ковальчук / Mkset.ru
20:50 ул. Большая гражданская, 1 к.7.

Эта свалка находится рядом с Большая гражданская, 1 к7. Там находится мусоропогрузочная станция, и там же сортируют мусор.

Рядом находятся гаражи, их довольно много. Видимо, владельцам гаражей недосуг отнести мусор туда, где ему найдут применение.

Весь хлам сбрасывают в обрыв, тут можно увидеть покрышки, холодильники и даже кузов машины.

Всё это находится в зеленой зону города. Рядом, на соседнем холме, находится горнолыжная станция и там совсем другой вид, очень красивый.

Материалы по теме
Уфалогия: Насколько Уфа чистый город — мнения горожан и экспертовЛидер «Чистой Уфы» Елена Воробьева: Вначале я была одна, а сейчас нас 20 тысячИнтервью без вопросов: Замминистра экологии Башкирии о мусорной реформе и не только
#Новости#Новости_бизнеса#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новости экономики#Мусорная реформа#Фотофакт#Уфалогия: Чистый город#Разиф Абдуллин#Город
Подпишитесь
Девочка, устроившая поножовщину в школе села Иглино, стояла на учете у психолога
Сегодня, 05:39
Правительство Башкирии убедило суд, что можно строить ЦУР за 1 млрд на пожертвования
Сегодня, 05:52
Грозит ли Башкирии эпидемия кори в 2023 году
Вчера, 10:01
Одноразовое благоустройство: в Башкирии «поплыла» улица за 179 млн рублей
Вчера, 05:16
В вузе Башкирии отреагировали на перспективы увольнения пожилых преподавателей
Вчера, 06:18
Остались за бортом: посмотрели, как жители Уфы едут на работу утром до центра
Вчера, 10:52