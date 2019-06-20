На контрасте: Уфимец обнаружил свалку между мусоросортировкой и горнолыжной станцией

Posted 20 июня 2019, 15:52
Published 20 июня 2019, 15:52
Modified 6 апреля 2023, 05:58
Updated 6 апреля 2023, 05:58
Эта свалка находится рядом с Большая гражданская, 1 к7. Там находится мусоропогрузочная станция, и там же сортируют мусор.
Рядом находятся гаражи, их довольно много. Видимо, владельцам гаражей недосуг отнести мусор туда, где ему найдут применение.
Весь хлам сбрасывают в обрыв, тут можно увидеть покрышки, холодильники и даже кузов машины.
Всё это находится в зеленой зону города. Рядом, на соседнем холме, находится горнолыжная станция и там совсем другой вид, очень красивый.