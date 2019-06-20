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Posted 20 июня 2019, 15:52

Published 20 июня 2019, 15:52

Modified 6 апреля 2023, 05:58

Updated 6 апреля 2023, 05:58

На контрасте: Уфимец обнаружил свалку между мусоросортировкой и горнолыжной станцией

На контрасте: Уфимец обнаружил свалку между мусоросортировкой и горнолыжной станцией

20 июня 2019, 15:52
Фото: Владимир Ковальчук. Mkset.ru
Сюжет
Уфалогия: Чистый город
20:50 ул. Большая гражданская, 1 к.7.

Эта свалка находится рядом с Большая гражданская, 1 к7. Там находится мусоропогрузочная станция, и там же сортируют мусор.

Рядом находятся гаражи, их довольно много. Видимо, владельцам гаражей недосуг отнести мусор туда, где ему найдут применение.

Весь хлам сбрасывают в обрыв, тут можно увидеть покрышки, холодильники и даже кузов машины.

Всё это находится в зеленой зону города. Рядом, на соседнем холме, находится горнолыжная станция и там совсем другой вид, очень красивый.

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