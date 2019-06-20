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Posted 20 июня 2019, 13:48

Published 20 июня 2019, 13:48

Modified 17 октября 2022, 19:54

Updated 17 октября 2022, 19:54

Будущее «Парка искусств» в Уфе: прекрасный, но грязный лес

20 июня 2019, 13:48
18:46. Парк Калинина.

Фотокорреспондент «Медиакорсети» в рамках проекта «Уфалогия» побывал в парке им. Калинина и рассказал об увиденном.

В парке малолюдно. Лично я не встретил ни одного человека. Парк достаточно грязный, не как «Кошкин лес», но все же. Весь снятый мусор находился вдоль тропинок. Я не углублялся в сам лес.

Сама местность имеет большой потенциал. Настоящий лес внутри города. Такой же классный, как и «Кошкин лес» или Непейцевский дендропарк. Даже ехать никуда не нужно. 15 минут и ты в лесу.

Видно, что мусор старый. Уже полежавший. Возможно и не один год.

В основном бутылки из-под алкоголя. Мне показалось, что я увидел пару стоянок бомжей.

Птички поют. И комары! Там местность болотистая.

Кстати, в других местах, где я был - «Кошкин лес», Непейцевский дендропарк, набережная Уфы - комаров я не наблюдал

Отличный грязный лес. Туда бы деревянных тропинок, как в Европе

Кстати, парковка. Там ее нет. Я подъехал со стороны трамвайных путей, там, где памятник. Машину оставить проблематично. Я правда не знаю, может быть туда можно еще как-то по другому подъехать. В общем, машину надо оставлять во дворах

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