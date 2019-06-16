Реконструкция железнодорожного вокзала в Уфе закончится в 2021 году

В этом году ремонт продолжится до конца ноября. Закончить реконструкцию полностью планируется в 2021 году. По информации уфимской администрации, в феврале Госкомтранс РБ со ссылкой на главного инженера Куйбышевской железной дороги сообщил, что на завершение реконструкции до 2021 года выделят 1,4 млрд рублей.