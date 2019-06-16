Реконструкция железнодорожного вокзала в Уфе закончится в 2021 году

Posted 16 июня 2019, 09:09
Published 16 июня 2019, 09:09
Modified 17 октября 2022, 20:08
Updated 17 октября 2022, 20:08
Как сообщает администрация Уфы, в этом году планируется укрепить фундамент и конструкции старого здания, смонтировать лифты, подъемник, системы вентиляции и электроснабжения. Также строители заменят фасады панелями из композитных материалов, уложат брусчатку, асфальт и тактильную плитку.
В дальнейшем на вокзале проведут ремонт второй и третьей платформ, пешеходного тоннеля над путями, а также построят четвертую платформу и удлинят тоннель. Завершатся реконструкционные работы строительством привокзальной шестиэтажной гостиницы на 100 мест и благоустройством территории.
В этом году ремонт продолжится до конца ноября. Закончить реконструкцию полностью планируется в 2021 году. По информации уфимской администрации, в феврале Госкомтранс РБ со ссылкой на главного инженера Куйбышевской железной дороги сообщил, что на завершение реконструкции до 2021 года выделят 1,4 млрд рублей.