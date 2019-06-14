В Башкирии УГОК признали ответственным за ситуацию с карьером в Сибае

В апелляционной жалобе УГОК приводил те же доводы, что и в городском суде. Он указывал на то, что комбинат лишь арендует у администрации Сибая участок, на котором ведет добычу руды подземным способом, а окисление руды в карьере произошло из-за деятельности обанкротившегося Башкирского медно-серного комбината, который вел работы с нарушением технологии. Однако ВС указал, что по условиям договора с мэрией УГОК обязался принимать меры по охране окружающей среды и содержать в надлежащем состоянии все имущество, расположенное на участке, в том числе карьер.