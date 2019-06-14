В Башкирии УГОК признали ответственным за ситуацию с карьером в Сибае

Posted 14 июня 2019, 07:54
Published 14 июня 2019, 07:54
Modified 17 октября 2022, 20:07
Updated 17 октября 2022, 20:07
Верховный суд Башкирии отказал Учалинскому горнообогатительному комбинату УГМК-холдинга и его сибайскому филиалу в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Сибайского городского суда, который в марте признал компанию ответственной за загрязнение воздуха в Сибае сернистыми выбросами со стороны местного карьера, сообщает «Коммерсант-Уфа».
Решение апелляционного суда было принято 20 мая. Городской суд Сибая в марте признал, что УГОК и его филиал виновны в ухудшении экологической обстановки в городе, поскольку не обеспечили безопасное производство работ, что и привело к окислению руд в карьере и возникновению сернистых выбросов в концентрациях, превышающих предельно допустимые.
Изначально комбинат был обязан ликвидировать очаги окислительных процессов до 28 апреля. Суд тогда принял во внимание, что в более ранние сроки предприятие не успеет справиться с техногенной аварией, а более поздние создают угрозу жизни и здоровью граждан.
В апелляционной жалобе УГОК приводил те же доводы, что и в городском суде. Он указывал на то, что комбинат лишь арендует у администрации Сибая участок, на котором ведет добычу руды подземным способом, а окисление руды в карьере произошло из-за деятельности обанкротившегося Башкирского медно-серного комбината, который вел работы с нарушением технологии. Однако ВС указал, что по условиям договора с мэрией УГОК обязался принимать меры по охране окружающей среды и содержать в надлежащем состоянии все имущество, расположенное на участке, в том числе карьер.
Доказательств того, что техногенная авария возникла в результате действий предшественника, суду предоставлено не было. ВС также указал на то, что горение руды произошло в том числе на участках, где комбинат в 2018 году начал капитальное строительство. Ранее общественники и эксперты «Гринпис» установили, что руда горит не в карьере, а в шахтах УГОК.
Фактически работы по ликвидации аварии в Сибае до сих пор не завершены: загрязнение воздуха все еще фиксируется датчиками, хотя реже и в меньших концентрациях. Идет второй этап подтопления шахт.