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Posted 14 июня 2019, 06:17

Published 14 июня 2019, 06:17

Modified 25 декабря 2024, 05:40

Updated 25 декабря 2024, 05:40

Мэрия Уфы после критики в СМИ перенесла ремонтные работы на улицах Ленина и Валиди

14 июня 2019, 06:17
Ранее высказывались обоснованные опасения, что эти мероприятия могут помешать полноценному проведению фестиваля «Сердце Евразии».

После серии публикаций в СМИ о том, что городские власти выбрали крайне неудачное время для проведения демонтажа световой иллюминации на улице Ленина, на сайте столичной администрации появилось сообщение о том, что сроки работ переносятся на более поздний срок.

В информации мэрии отмечается, что это сделано «в целях минимизации неудобств для горожан и гостей Уфы в период проведения Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».

О новых сроках демонтажа будет сообщено дополнительно.

Помимо этого, мэрия упорядочила сроки проведения ремонта дорожного полотна на улице Заки Валиди от между улицами Цюрупы и Гафури.

14 июня работы проводились в ночное время с 01.00ч. до 06.00ч. на участке от улицы Цюрупы до улицы Мажита Гафури. Кроме этого, сегодня работы продолжены и в дневное время.

До 17.00ч. работы будут вестись на участке от проспекта Салавата Юлаева до улицы Мажита Гафури. В период проведения ремонта перекрыта ½ проезжей части.

15 июня на участке от улицы Цюрупы до улицы Мажита Гафури ремонт будет проводиться с 01.00ч. до 17.00ч.

16 июня – с 01.00ч. до 14.00ч. Во время производства работ по ремонту проезжей части будет перекрыта улица Заки Валиди, а также приостановлено движение троллейбусов на этом промежутке дороги.

#Татьяна Майорова,#Город#Новости#Ремонт дорог
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