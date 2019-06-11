Жительницу Башкирии оштрафовали на 10 тысяч рублей за пост в соцсети

Posted 11 июня 2019, 05:51
Published 11 июня 2019, 05:51
Modified 17 октября 2022, 20:06
Updated 17 октября 2022, 20:06
Жительница Салавата оштрафована на 10 тысяч рублей за экстремистское высказывание в социальной сети, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Как следует из судебного решения, 40-летнюю женщину привлекли к административной ответственности «за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Интернет-пользовательница провинилась тем, что разместила в сообществе социальной сети Vk.com текст, содержащий враждебные высказывания в отношении жителей Кавказа. Прокуратура города возбудила на нее административное дело.
Суд назначил женщине штраф в размере 10 тысяч рублей. Ранее за подобное нарушение предусматривалась уголовная ответственность.