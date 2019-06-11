150 тысяч и бутылка Hennesy: В Башкирии за взятку осудят сотрудника Ростехнадзора

Posted 11 июня 2019, 12:50
Published 11 июня 2019, 12:50
Modified 17 октября 2022, 20:06
Updated 17 октября 2022, 20:06
На 64-летнего сотрудника Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное в значительном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
В августе 2018 года подозреваемый в ходе проводимой проверки объекта капитального строительства на участке нефтегазосборного трубопровода в Янаульском районе выявил нарушение в виде использования объекта без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Представителю нефтедобывающего предприятия он сообщил том, что за 30 тысяч рублей не станет указывать данное нарушение в акте итоговой проверки.
Работник нефтедобывающего предприятия согласился и передал требуемую сумму.
Ранее на подозреваемого и двоих его коллег было возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 150 тысяч рублей и бутылки коньяка «Hennesy VSOP», стоимостью три тысячи рублей, за оказание содействия в составлении положительного заключения об отсутствии нарушений норм строительно-монтажных работ на объекте нефтяного месторождения.
Сейчас проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности фигуранта уголовного дела, в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.