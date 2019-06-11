150 тысяч и бутылка Hennesy: В Башкирии за взятку осудят сотрудника Ростехнадзора

В августе 2018 года подозреваемый в ходе проводимой проверки объекта капитального строительства на участке нефтегазосборного трубопровода в Янаульском районе выявил нарушение в виде использования объекта без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Представителю нефтедобывающего предприятия он сообщил том, что за 30 тысяч рублей не станет указывать данное нарушение в акте итоговой проверки.