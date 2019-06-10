Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019 в Башкирии

Как сообщает минобразования Башкирии, по итогам ЕГЭ по географии и литературе от 27 мая, а также по математике (базовый уровень) от 29 мая установлено, что по математике 47,3% от общего количества сдававших получили оценку «5». По географии максимальные 100 баллов набрали три участника, по литературе — двое.