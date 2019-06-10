Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019 в Башкирии

Posted 10 июня 2019, 13:05
Published 10 июня 2019, 13:05
Modified 17 октября 2022, 20:06
Updated 17 октября 2022, 20:06
Как сообщает минобразования Башкирии, по итогам ЕГЭ по географии и литературе от 27 мая, а также по математике (базовый уровень) от 29 мая установлено, что по математике 47,3% от общего количества сдававших получили оценку «5». По географии максимальные 100 баллов набрали три участника, по литературе — двое.
С целью обеспечения объективности проведения ЕГЭ-2019 к наблюдению привлечено 100 региональных общественных наблюдателей и 1700 муниципальных общественных наблюдателей. Всего в проведение ЕГЭ вовлечены более 28 тыс. человек, в том числе более 8,5 тыс. организаторов.