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Posted 10 июня 2019, 13:05

Published 10 июня 2019, 13:05

Modified 17 октября 2022, 20:06

Updated 17 октября 2022, 20:06

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019 в Башкирии

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019 в Башкирии

10 июня 2019, 13:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В целом, результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике коррелируют на уровне результатов прошлого года.

Как сообщает минобразования Башкирии, по итогам ЕГЭ по географии и литературе от 27 мая, а также по математике (базовый уровень) от 29 мая установлено, что по математике 47,3% от общего количества сдававших получили оценку «5». По географии максимальные 100 баллов набрали три участника, по литературе — двое.

С целью обеспечения объективности проведения ЕГЭ-2019 к наблюдению привлечено 100 региональных общественных наблюдателей и 1700 муниципальных общественных наблюдателей. Всего в проведение ЕГЭ вовлечены более 28 тыс. человек, в том числе более 8,5 тыс. организаторов.

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