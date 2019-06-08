Владимир Путин освободил от должности прокурора Башкирии Андрея Назарова

В прокуратуре сообщают, что за все годы работы руководителем ведомство добилось выплаты более 3 млрд. рублей заработной платы, был увеличен объем средств, выделяемых на приобретение и строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 560 миллионов рублей в 2013 году до 708 миллионов рублей в 2018 г.), число дел, возвращенных судом на дополнительное расследование, снизилось более чем на треть, а число оправданных судами лиц уменьшилось на 60% и т. д.