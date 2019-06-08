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Posted 8 июня 2019, 06:23

Published 8 июня 2019, 06:23

Modified 17 октября 2022, 20:05

Updated 17 октября 2022, 20:05

Владимир Путин освободил от должности прокурора Башкирии Андрея Назарова

8 июня 2019, 06:23
На должности главного прокурора республики он проработал более шести лет.

Владимир Путин освободил государственного советника юстиции 2 класса Андрея Назарова от должности прокурора Башкортостана и назначил его прокурором Курганской области на пятилетний срок.

В прокуратуре сообщают, что за все годы работы руководителем ведомство добилось выплаты более 3 млрд. рублей заработной платы, был увеличен объем средств, выделяемых на приобретение и строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 560 миллионов рублей в 2013 году до 708 миллионов рублей в 2018 г.), число дел, возвращенных судом на дополнительное расследование, снизилось более чем на треть, а число оправданных судами лиц уменьшилось на 60% и т. д.

Однако, с именем Андрея Назарова связывают также коррупционные скандалы, самый крупный из них — арест его подчиненного, бывшего первого заместителя Олега Горбунова, которого задержали при попытке бегства в аэропорту Шереметьево 26 октября прошлого года. Его подозревают в получении взятки за отмену возбуждения уголовного дела по «афере на миллиард». Он все еще находится под арестом - пока до конца июня.

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