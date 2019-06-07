Тёща Юмадилова потребовала, чтобы Адвокатская палата Башкирии освободила помещения

Posted 7 июня 2019, 07:18
Published 7 июня 2019, 07:18
Modified 17 октября 2022, 20:04
Updated 17 октября 2022, 20:04
Президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов сообщил, что в конце мая собственник помещений, которые сейчас занимает данная организация, потребовал освободить их в связи с негативной информацией в башкирских СМИ по поводу этой сделки. Об этом Булат Юмадилов сообщил в интервью федеральному изданию «Адвокатская газета».
Напомним, на днях следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения в отношении неустановленных пока лиц.
Следствию удалось установить, что сотрудники Адвокатской палаты Башкирии, занимающие руководящие должности, используя свое служебное положение, ввели в заблуждение Совет Адвокатской палаты республики и организовали заключение договора аренды нежилого помещения, требующего проведение капитального ремонта на заведомо невыгодных условиях, согласно которым расходы на произведенный ремонт помещения арендатору не возмещаются.
Арендодателем оказался близкий человек одного из членов руководства палаты — а именно тёща президента палаты Булата Юмадилова. Впоследствии, в связи с тем, что помещение находилось в непригодном состоянии, из бюджета организации были выделены денежные средства в сумме более 3,7 млн рублей для производства капитального ремонта арендуемого помещения. Таким образом, по мнению следствия, и был причинен ущерб.
Накануне, 6 июня, Совет Адвокатской палаты Башкирии принял решение о проведении своей внеочередной конференции. Она намечена на 24 июня.
Как сообщил Медиакорсети источник в Адвокатской палате РБ, на повестке дня конференции будет поставлен вопрос о доверии Совету палаты и ее президенту Булату Юмагулову.
В уведомлениях о проведении конференции отмечено также, что одной из тем для обсуждения на внеочередной конференции будут выработки и принятие решений о восстановлении репутации адвокатского сообщества республики.
Булат Юмадилов сообщил в своем комментарии «Адвокатской газете», что узнал о возбуждении дела из СМИ вечером 4 июня и пока не получал никаких уведомлений от следственного комитета по этому поводу. «Я искренне не понимаю, о каком мошенничестве или хищении средств может идти речь», — подчеркнул президент АП РБ.
Он пояснил, что палата арендует нынешнее помещение на протяжении почти пяти лет, а переезд был связан с тем, что предыдущее помещение требовало постоянного ремонта; кроме того, Минимущество РБ поставило невыгодные условия аренды, а затем через арбитражный суд добилось «выселения» палаты.
— Только из-за невозможности найти иной вариант мы пошли на аренду у моей родственницы. Никто ни от кого не скрывал, что это моя теща, — Совет палаты согласился на это, — рассказал Булат Юмадилов.
В ответ на вопрос столичного журналиста о том, по какой причине АП Башкирии не приобрела помещение в собственность, ее президент ответил, что это невозможно из-за отсутствия средств.
— Я рассчитываю на то, что расследование будет проведено на должном уровне и следствие со всем разберется и даст объективную оценку имеющимся подозрениям, — заключил Булат Юмадилов.
При этом он считает, что сама ситуация — это плохой прецедент, так как под вопрос ставятся основополагающие принципы адвокатуры — самоуправляемость, корпоративность и независимость.
Примечательно, что многие адвокаты в ходе обсуждения данной темы в соцсетях высказали мнения, что обилие негативной информации о работе адвокатов может обернуться переводом их в подчинение Минюста и падением их личных доходов.
Кстати, одним из негативных прецедентов является также приговор, который был вынесен Кировским районным судом Уфы бывшему заместителю главы коллегии адвокатов Ромео Фарукшину. Его приговорили к 3,6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 80 тысяч рублей за подделку документов и коммерческий подкуп.
Медиакорсеть следит за ситуацией.