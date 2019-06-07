Тёща Юмадилова потребовала, чтобы Адвокатская палата Башкирии освободила помещения

Арендодателем оказался близкий человек одного из членов руководства палаты — а именно тёща президента палаты Булата Юмадилова. Впоследствии, в связи с тем, что помещение находилось в непригодном состоянии, из бюджета организации были выделены денежные средства в сумме более 3,7 млн рублей для производства капитального ремонта арендуемого помещения. Таким образом, по мнению следствия, и был причинен ущерб.