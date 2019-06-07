«Россети» выведут Северный Кавказ к общему уровню стабильности к 2023 году

Posted 7 июня 2019, 16:17
Published 7 июня 2019, 16:17
Modified 17 октября 2022, 20:05
Updated 17 октября 2022, 20:05
Как сообщает издание «Новые известия», соглашение подписали глава «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов и руководители регионов в ходе проведения ПМЭФ-2019. Церемонию посетили также полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.
Планируется, что в рамках реализации заключенных соглашений «Россети» до 2024 года инвестируют средства в крупные проекты, которые призваны обеспечить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить потери, а также внедрить в системы современные цифровые технологии.
Также энергетикам и главам республик удалось договориться о консолидации энергообъектов на базе «Россетей». Это повысит эффективность развития комплекса на территориях регионов, также оптимизирует расходы и уменьшит число аварий.
Исходя из опыта предыдущих регионов, единое управление положительно влияет на производственные показатели. Так, повышается производительность. Сокращаются затраты и издержки, внедряются инновационные технологии.
Матовников выразил благодарность руководству «Россетей» за продуктивную работу и выразил надежду на то, что вместе они смогут улучшить сетевой комплекс Северо-Кавказского федерального округа.
В свою очередь Павел Ливинский отметил, что в ближайшие годы будут решаться задачи по снижению потерь, комплектации региона персоналом и материалами и пр. Будут проводиться все необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение жителей регионов. По словам Ливинского, все имеющиеся проблемы решаются постепенно. Так, были проведены Всероссийские учения энергетиков, модернизирована система интеллектуальных приборов учета в рамках реализации концепции цифровой трансформации, а также спроектированы новые электрообъекты. Ливинский пообещал вывести на всеобщий уровень стабильности регионы Северного Кавказа уже в 2023 году. Он уверен, у энергетиков все получится.