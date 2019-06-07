«Россети» выведут Северный Кавказ к общему уровню стабильности к 2023 году

В свою очередь Павел Ливинский отметил, что в ближайшие годы будут решаться задачи по снижению потерь, комплектации региона персоналом и материалами и пр. Будут проводиться все необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение жителей регионов. По словам Ливинского, все имеющиеся проблемы решаются постепенно. Так, были проведены Всероссийские учения энергетиков, модернизирована система интеллектуальных приборов учета в рамках реализации концепции цифровой трансформации, а также спроектированы новые электрообъекты. Ливинский пообещал вывести на всеобщий уровень стабильности регионы Северного Кавказа уже в 2023 году. Он уверен, у энергетиков все получится.