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Posted 6 июня 2019, 04:41

Published 6 июня 2019, 04:41

Modified 17 октября 2022, 20:04

Updated 17 октября 2022, 20:04

Радий Хабиров прилетел в Санкт-Петербург на международный экономический форум

6 июня 2019, 04:41
Сюжет
Радий Хабиров
С 6 по 8 июня в северной столице проходит ХХIII Петербургский международный экономический форум.

Сегодня в Санкт-Петербурге открывается крупный экономический форум, в котором примет участие и делегация Башкирии. Ее возглавил врио республики Радий Хабиров, сообщили в пресс-службе главы региона.

Известна и программа его участия в форуме. Радий Хабиров примет участие в пленарном заседании форума «Формируя повестку устойчивого развития», энергетической панельной сессии, выступит на деловой дискуссии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход».

Во время форума ожидается подписания ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе с регионами, банками, предприятиями, фондами и инвесторами. В списке возможных партнеров называют такие компании, как «Роснефть», «Росатом», «Сбербанк», «Уралсиб», «Ростелеком», «Почта России», «КАМАЗ», RAILGO, «Хевел», «Солар Системс», «Газпром СПГ технологии», Marubeni Corporation и ряд других.

Башкирия представлена на форуме выставкой площадью 100 кв м, наша делегация расскажет участникам форума о возможностях территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в республике и создаваемой особой экономической зоны, а также представит проекты компаний республики в сфере логистики, нефтехимии, повышения производительности труда, энергетики, транспорта.

Программа форума насыщенна, есть деловая и спортивная части, есть молодежное направление. Полностью программу форума можно скачать здесь.

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#Экономика#Новости#Санкт-Петербург#Радий Хабиров#Форум
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