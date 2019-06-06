Радий Хабиров прилетел в Санкт-Петербург на международный экономический форум

Во время форума ожидается подписания ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе с регионами, банками, предприятиями, фондами и инвесторами. В списке возможных партнеров называют такие компании, как «Роснефть», «Росатом», «Сбербанк», «Уралсиб», «Ростелеком», «Почта России», «КАМАЗ», RAILGO, «Хевел», «Солар Системс», «Газпром СПГ технологии», Marubeni Corporation и ряд других.