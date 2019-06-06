Радий Хабиров прилетел в Санкт-Петербург на международный экономический форум

Posted 6 июня 2019, 04:41
Published 6 июня 2019, 04:41
Modified 17 октября 2022, 20:04
Updated 17 октября 2022, 20:04
Сегодня в Санкт-Петербурге открывается крупный экономический форум, в котором примет участие и делегация Башкирии. Ее возглавил врио республики Радий Хабиров, сообщили в пресс-службе главы региона.
Известна и программа его участия в форуме. Радий Хабиров примет участие в пленарном заседании форума «Формируя повестку устойчивого развития», энергетической панельной сессии, выступит на деловой дискуссии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход».
Во время форума ожидается подписания ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе с регионами, банками, предприятиями, фондами и инвесторами. В списке возможных партнеров называют такие компании, как «Роснефть», «Росатом», «Сбербанк», «Уралсиб», «Ростелеком», «Почта России», «КАМАЗ», RAILGO, «Хевел», «Солар Системс», «Газпром СПГ технологии», Marubeni Corporation и ряд других.
Башкирия представлена на форуме выставкой площадью 100 кв м, наша делегация расскажет участникам форума о возможностях территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в республике и создаваемой особой экономической зоны, а также представит проекты компаний республики в сфере логистики, нефтехимии, повышения производительности труда, энергетики, транспорта.
Программа форума насыщенна, есть деловая и спортивная части, есть молодежное направление. Полностью программу форума можно скачать здесь.