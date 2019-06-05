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Posted 5 июня 2019, 13:38

Published 5 июня 2019, 13:38

Modified 17 октября 2022, 20:03

Updated 17 октября 2022, 20:03

Андрей Малахов объявил награду в миллион за сведения о сбежавшей Луизе из Башкирии

5 июня 2019, 13:38
Сюжет о поиске семьи Хайруллиных, которую ищут уже почти две недели, вышел на федеральном телеканале «Россия» в программе «Прямой эфир».

За любую информацию о местонахождении семьи Хайруллиных, сбежавшей из Салавата с крупной суммой денег - около 25 миллионов рублей, обещано вознаграждение в миллион рублей, об этом заявил телеведущий Андрей Малахов.

Напомним, 27 мая, стало известно, что полицейские разыскивают 36-летнюю Хайруллину Луизу Рамилевну, подозреваемую в хищении денежных средств из банковской кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По предварительным данным, женщина в конце рабочего дня забрала деньги и ушла домой.

Пропажу обнаружили сотрудники банка вечером в понедельник. Женщина отпросилась с работы пораньше, ушла домой с большой сумкой. Выяснилось, что в ней и были деньги. Спецоперацию старший кассир, как стало известно Медиакорсети, провернула около 18 часов. Кассирша ушла, не вызвав никаких подозрений у коллег.

Позже выяснилось, что по месту ее проживания никого нет, включая двух малолетних дочек 11 и 8 лет, мужа, свекра, сестры женщины. Известно, что семья может передвигаться на автомобиле Рено Дастер С896МУ/102. У несовершеннолетних девочек имеются загранпаспорта.

В шоу выступили также отец Луизы Хайруллиной - Рамиль Мулахметов, и мать супруга Луизы - Рамзия Хайруллина. Рамиль Мулахметов заявил, что Луиза никогда бы не пошла на такой шаг, если бы не супруг женщины Марат Хайруллин, который, как оказалось, был игроком и запросто мог проиграть крупную сумму.

О том, что история пропажи целой семьи носит явно криминальный характер и скорее всего связана с долгами Хайруллиных, рассказали и соседи.

- В прессе очень много лжи. У меня есть предположение, что Марат задолжал очень крупную сумму денег и решил бежать. Как-то одалживал полтора миллиона рублей, которые не вернул... За последние полгода он довольно серьезно изменился, стал вспыльчивым. Однажды даже ударил меня... - признался Рамиль Мулахметов.

Впрочем, с этой точкой зрения не согласился друг Марата Хайруллина.

- Я знаю Марата как адекватного человека уже более 10 лет. Логичныйй, рассудительный человек. Он не играл и никогда бы так не поступил, не подставил семью, - заявил он.

Родители Луизы и Марата при этом призвали своих детей вернуться и дать о себе знать ради двух внучек.

Примечательно, что коллеги, друзья, соседи и родители семьи выдвигали разные версии случившегося, однако многие все-таки склонились к версии о том, что причиной случившегося стали именно долги Марата Хайруллина.

- К чему семье было строить большой дом, брать ипотеку и кредиты, если они заранее готовили план побега? Если бы готовились, они бы продали дом, не сажали картошку и цветы, - задаются вопросом соседи Хайруллиных.

Отметим, что в передаче приняли участие наши коллеги - журналисты из Башкирии — продюсер телеканала «Россия Башкортостан» Биктимир Абдрашитов и корреспондент портала Уфа1 Артур Шайхутдинов.

- На самом деле это для меня, как для журналиста, хороший, ценный опыт, - рассказал Медиакорсети Биктимир Абдрашитов. - Наши федеральные коллеги эксклюзивно собрали в студии близких людей Луизы Хайруллиной, которые рассказали несколько версий произошедшего.

История со сбежавшей со всей семьей кассиром банка, в самом деле, оказалась немного более сложной, чем простой побег. Слишком много вскрылось противоречий и несостыковок. Главное – то, что родственники смогли высказаться на всю страну, попросить помощи в поисках Луизы, обратиться к ней самой через экран телевизора. Возможно, это послужит в ближайшее время какому-то развитию событий всей этой ситуации – боюсь даже предположить, каким он будет.

Напомним, что ранее Медиакорсеть подробно писала о том, почему поступок Луизы вызвал массовое одобрение в социальных сетях.

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