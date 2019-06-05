Андрей Малахов объявил награду в миллион за сведения о сбежавшей Луизе из Башкирии

История со сбежавшей со всей семьей кассиром банка, в самом деле, оказалась немного более сложной, чем простой побег. Слишком много вскрылось противоречий и несостыковок. Главное – то, что родственники смогли высказаться на всю страну, попросить помощи в поисках Луизы, обратиться к ней самой через экран телевизора. Возможно, это послужит в ближайшее время какому-то развитию событий всей этой ситуации – боюсь даже предположить, каким он будет.