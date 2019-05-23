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Posted 23 мая 2019, 12:10

Published 23 мая 2019, 12:10

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

В Уфе выпускница выпала из окна: новые подробности

23 мая 2019, 12:10
Медиакорсеть узнала некоторые подробности сегодняшнего происшествия.

Сегодня, 23 мая, около 10:00 из окна второго этажа средней общеобразовательной школы №18 на Мубарякова, 20/1, упала ученица 11 класса, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Медиакорсети подробности происшествия.

Как сообщил источник, выпускница во время перемены решила открыть окно, ей было душно. После этого у нее закружилась голова, возможно, из-за резкого притока кислорода, и она потеряла равновесие и упала со второго этажа.

К счастью, подозрения на перелом позвоночника не подтвердились. Девочка отделалась ушибами.

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#Происшествия#Новости
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