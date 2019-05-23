В Уфе выпускница выпала из окна: новые подробности

Posted 23 мая 2019, 12:10
Published 23 мая 2019, 12:10
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
Сегодня, 23 мая, около 10:00 из окна второго этажа средней общеобразовательной школы №18 на Мубарякова, 20/1, упала ученица 11 класса, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Медиакорсети подробности происшествия.
Как сообщил источник, выпускница во время перемены решила открыть окно, ей было душно. После этого у нее закружилась голова, возможно, из-за резкого притока кислорода, и она потеряла равновесие и упала со второго этажа.
К счастью, подозрения на перелом позвоночника не подтвердились. Девочка отделалась ушибами.